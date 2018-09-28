آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس راهور،بنا بر آخرین گزارش ها از وضعیت جوی و ترافیکی کشور ، در استان‌های مازندران و گیلان (اکثر محورها) بارندگی و در استان اردبیل (محورهای اردبیل-آستارا و خلخال-اسالم) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده و در سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

همچنین اسامی محورهایی که مسدود هستند به شرح زیر است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان‌های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است).

۵-استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد (تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه است.

۶-استان گیلان محور پونل-خلخال بعلت ریزش کوه مسدود است .

غرب استان‌های تهران و قم، آزادراه تهران-قم و بالعکس کیلومتر ۵۰ الی ۶۵ از مورخ ۹۷/۰۷/۰۷ الی ۹۷/۰۸/۳۰ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه وچهارشنبه واز ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ مفصلی، تردد همزمان با اجرای عملیات، تنها یک خط عبور مسدود و تردد در دو خط عبوری، انجام می شود.