آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس راهور،بنا بر آخرین گزارش ها از وضعیت جوی و ترافیکی کشور ، در استانهای مازندران و گیلان (اکثر محورها) بارندگی و در استان اردبیل (محورهای اردبیل-آستارا و خلخال-اسالم) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده و در سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.
همچنین اسامی محورهایی که مسدود هستند به شرح زیر است:
۱-محور اولنگ –شاهرود در استانهای گلستان و سمنان.
۲-محور دیزین-شمشک در استانهای تهران و البرز.
۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.
۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است).
۵-استان ایلام محور ایلام-اسلام آباد (تونل اربعین) به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود گردید و مسیر جایگزین محور قلاجه است.
۶-استان گیلان محور پونل-خلخال بعلت ریزش کوه مسدود است .
غرب استانهای تهران و قم، آزادراه تهران-قم و بالعکس کیلومتر ۵۰ الی ۶۵ از مورخ ۹۷/۰۷/۰۷ الی ۹۷/۰۸/۳۰ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه وچهارشنبه واز ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب حفاظ مفصلی، تردد همزمان با اجرای عملیات، تنها یک خط عبور مسدود و تردد در دو خط عبوری، انجام می شود.
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