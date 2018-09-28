تدوین سند آمایش استان تهران نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی در جمع خبرنگاران از نهایی شدن سند آمایش استان تهران خبر داد و اظهار داشت: در دومین جلسه کارگروه آمایش استان تهران، فصول نهایی ( ۷ و ۸) سند آمایش تشریح و مقرر شد تا زمان بررسی سند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، تمام مدیران کل دستگاه های اجرایی سند را مطالعه کنند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بعد از سال ۱۳۵۰ که آغاز تفکر آمایشی در برنامه های عمرانی کشور بوده، سند آمایش در حال متولد شدن است.



ترکی با بیان اینکه چشم انداز سند آمایش استان تهران ۲۰ ساله است، اظهار کرد: گام اول آمایش ۵ ساله و اجرای آن از سال ۹۸ همگام و متقارن با اجرای برنامه ششم توسعه استان تهران است و از این نظر اتفاق بسیار خوبی است.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: سند آمایش روز شنبه در صحن شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و در صورت تایید و رای مدیران کل دستگاه های اجرایی عضو شورا تصویب می شود، پس از آن در تاریخ ۱۶ مهر به سازمان برنامه و بودجه کشور و در نهایت شورای عالی آمایش سرزمینی ارسال می شود.



ترکی درباره محتوای فصول نهایی سند آمایش اظهار کرد: فصل هفت سند، درباره طراحی و برنامه ریزی و فصل هشتم نظام اجرایی و مدیریت است. در سه فصل انتهایی آمایش، نحوه عملیاتی شدن برنامه ها در آینده تشریح شده و ۴ برنامه با راهبرد، سیاست و پلان های اجرایی، مشخص شده است.



وی ادامه داد: این برنامه ها از ساماندهی آغاز شده و تا مداخله جدی ادامه می یابد، به این معنا که در چالش هایی که نیاز به ساماندهی باشد باید روندهای موجود را مدیریت کنیم تا به وضعیت انطباق پذیر با شرایط مطلوب برسیم و گاهی شرایط به گونه ای چالش برانگیز است که باید در آن مداخله جدی کرد و از همه مهم تر ما برای مدیریت تهران نیازمند زیرساخت های قانونی و حقوقی مشخص هستیم در غیر این صورت بی تردید با چالش های جدید دیگری روبه رو خواهیم شد.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: در سند آمایش، براساس آزمون پابرجایی راهبردها، تکالیف دستگاه ها، ماموریت ها و نظام اجرایی آن اولویت بندی شده است. همچنین سازو کار نحوه رصد و پایش برنامه های سند هم پیش بینی شده و در طول ۲۰ سال، هر ۵ سال یک بار سناریوها و راهبردها با توجه به شرایط روز استان تهران به هنگام و به روز رسانی می شود.