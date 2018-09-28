به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، رزمایش بزرگ ناتو قرار است از ۲۵ اکتبر تا ۲۳ نوامبر در نروژ برگزار شود. در این رزمایش ۴۴ هزار سرباز که ۱۰ هزار نفر آنها به ارتش آلمان تعلق دارند این بزرگ‌ترین رزمایش ناتو پس از پایان جنگ سرد به حساب می آید.

یک سخنگوی ناتو در بروکسل به خبرگزاری آلمان گفت که رزمایش جدید ناتو به طور مشخص در مقابله با حمله احتمالی روسیه به دیگر کشورهای همسایه انجام نمی‌شود، بلکه تمرینات برای شرایطی انجام می‌گیرد که خطری احتمالی بوجود آید.

این سخنگو گفت: تمرین‌هایی که در رزمایش انجام می‌شوند برای مقابله با هیچ کشور مشخصی نیستند.

اما به نظر بعضی دیپلمات‌های ناتو، بی‌سبب نیست که رزمایش ناتو در کشوری انجام می‌شود که با روسیه مرز مشترک دارد. آنها همچنین به رزمایش‌های بزرگ روسیه برای درگیری‌های بزرگ اشاره می‌کنند.

منابع روسی اعلام کرده‌اند که در رزمایش اخیر وستوک در این کشور حدود ۲۰۰ هزار سرباز شرکت کردند.

در مرحله نخست رزمایش قرار است کشورهای جنوبی ناتو چون آلمان، ایتالیا و بریتانیا، حمله‌ای از طرف کشورهای شمال را دفع کنند. کشورهای شمال را آمریکا، کانادا و نروژ تشکیل خواهند داد. در مرحله دوم همین عملیات به طور برگشت انجام خواهد شد و کشورهای سوئد و فنلاند هم در این رزمایش بزرگ شرکت دارند.

منابع ناتو اعلام کرده‌اند که آخرین رزمایش بزرگ ناتو در سال ۱۹۹۱ پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام شد و در آن ۱۲۵ هزار سرباز شرکت داشتند. در سال ۲۰۰۲ میلادی پس از پایان جنگ سرد نیز ناتو رزمایشی دیگر را با شرکت ۴۰ هزار سرباز برگزار کرد.

در رزمایش آتی ناتو قرار است ۱۳۰ هواپیمای جنگی، ۷۰ ناو و بیش از ۱۰ هزار خودرو شرکت داشته باشند.