پلیس خواننده فرانسوی را بازجویی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نیک کنراد که با انتشار یک ویدیوکلیپ با نام «سفیدها را دار بزنید» ناگهان به چهره ای شناخته شده در رپ فرانسه تبدیل شد، در ترانه خود دیگران را به کشتن سفیدپوست ها و حتی شیرخواران سفید دعوت می کند:

دادستانی پاریس پس از انتشار این ویدیو، نیک کنراد را تحت تعقیب قرار داد و درنهایت وی به پاسگاه پلیس مبارزه با خلافکاری در شهر کلیشی در حومه پاریس احضار و بازجویی شد.

مقام های قضایی می گویند در صورت اثبات اتهام، کنراد ممکن است تا پنج سال زندانی شود.

این رپر فرانسوی می گوید ترانه اش مانند یک آینه است و خشم نفرت سیاه پوستان از سفیدها را از دوره استعمار تاکنون نشان می دهد.