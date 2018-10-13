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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۸

ساخت انیمیشنی برای صلح؛

پس از جنگ زنان بافتنی می‌بافند/ او رویا می‌بافد تا آبی دریا

پس از جنگ زنان بافتنی می‌بافند/ او رویا می‌بافد تا آبی دریا

مریم خلیل‌زاده مشغول ساخت یک انیمیشن هشت دقیقه ای با عنوان «او رویا می بافد تا آبی دریا» است.

مریم خلیل‌زاده کارگردان سینمای انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول ساخت یک فیلم کوتاه هشت دقیقه ای با عنوان «او رویا می بافد تا آبی دریا» با تکنیک سه بعدی برای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستم که مضمونی جنگی دارد و سعی می کنم آن را برای حضور در جشنواره پویانمایی تهران آماده کنم.

وی با بیان اینکه این اثر تا ۲ ماه دیگر آماده می شود، اظهار کرد: «او رویا می بافد تا آبی دریا» مثل دیگر فیلم های من اثری بدون دیالوگ است و با توجه به اینکه یک فیلم مفهومی است فکر می کنم مخاطبانی از سنین نوجوان به بالا می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

خلیل‌زاده درباره داستان «او رویا می بافد تا آبی دریا» بیان کرد: در خلاصه داستان این اثر آمده است «پس از جنگ زنان بافتنی می بافند برای آرامش پیدا کردن از زخم های جنگ اما او رویا می بافد تا آبی دریا».

به گفته وی، «او رویا می بافد تا آبی دریا» یک انیمیشن شاعرانه با مضمون جنگ است.

این کارگردان در پایان گفت: من همیشه علاقه داشتم فیلمی درباره جنگ بسازم اما این اثر بیش از آنکه مفهومی جنگی داشته باشد در ستایش صلح است.

کد مطلب 4418025
زهرا منصوری

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