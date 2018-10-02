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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

به همراه ۲ مرد آمریکایی و فرانسوی برنده شد؛

یک زن کانادایی برنده نوبل فیزیک/ تحقیق روی نور و لیزر

یک زن کانادایی برنده نوبل فیزیک/ تحقیق روی نور و لیزر

نوبل فیزیک ۲۰۱۸ به سه دانشمند فیزیکدان از کشورهای آمریکا، کانادا و فرانسه تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت جایزه نوبل، امروز مصادف با دوم اکتبر ۲۰۱۸، جایزه فیزیک نوبل به طور مشترک به آرتور اشکین و تحقیقات جداگانه جرار مورو و دونا استریکلند اعطا شد.

نوبل فیزیک ۲۰۱۸ امسال به تحقیقات درباره ابزارهایی برای نور تعلق گرفت. این جایزه میلیون کرونی به طور مشترک به تحقیق آرتوراشکین ، جرارد مورو و دونا استریکلند تعلق گرفته اند.

نیمی از این جایزه به تحقیق آشکین برای «ابداع تیغه های نوری» تعلق گرفته است. با کمک این تیغه ها می توان ارگانیسم های بسیار کوچکتر را با نور کنترل کرد.

نیم دیگر جایزه نیز به تحقیق مورو و استریکلند به نام «روش های تولید پالس های لیزری بسیار کوتاه با شدت زیاد» تعلق گرفته است.

اشکین ۹۶ ساله متوله ۱۹۲۲ میلادی است و دانشمند آمریکایی است که در Bell Laboratories و  Lucent Technologiesفعالیت کرده است. آشکین ۹۶ ساله ، مسن ترین برنده جایزه نوبل است

جرارد مورو فیزیکدان فرانسوی ۷۴ ساله است.

جالب آنکه دونا استریکلند کانادایی سومین زنی است که برنده نوبل فیزیک می شود. او استادیار دانشگاه واترلو است. دونا استریکلند می گوید هنگام شنیدن آنکه برنده جایزه  نوبل شدم، با خودم فکر کردم این دیوانگی است!

کد مطلب 4418617
شیوا سعیدی

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