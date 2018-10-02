به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی در خصوص مزایای استفاده از فناوری های زیستی در صنعت غذایی کشور، بیان کرد: اگر از فناوری های زیستی در تولید مواد غذایی استفاده کنیم باعث کاهش مخاطرات و افزایش کیفیت و کمیت مواد غذایی افزایش می شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در روش های سنتی ارزش غذایی و میزان محصول نهایی کاهش یافته و خطرات حین کار نیز بیشتر می شود به همین دلیل، ضروری است که استفاده از فناوری های زیستی در این صنعت را افزایش دهیم.

به گفته قانعی، ابزارهای در دسترس برای فرآوری مواد غذایی به کمک زیست فناوری شامل نانوبیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی، آنزیم ها، تخمیر، مغذی کردن مواد غذایی و غیره می شود که سالها است در دیگر کشورها در صنعت غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم هر چه زودتر شرایط برای استفاده از ابزارهای زیستی در صنعت غذایی کشور فراهم شود و با کمک همه دستگاه های مرتبط این طرح را اجرایی کنیم.