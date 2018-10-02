وضعیت نزولی بازار ارز در اردبیل/ کاهش قیمت دلارهای خانگی را روکرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: محمد میرزایی ناطق، روند افت نرخ ارز که از چند روز پیش با واگذاری اختیارات جدید و اعمال سیاست های جدید بانک مرکزی بویژه در بحث نظارت و در دست گیری بازار آغاز شده امروز نیز تداوم یافت.

در این شرایط بسیاری از افراد عادی و شهروندان که به تبعیت از بازار کاذب دلالان وارد بحث خرید و فروش و بویژه نگهداری ارز شده بودند با تداوم روند کاهش وارد فاز فروش ارز شده اند تا از این طریق مانع ضرر و زیان بیشتر شوند.

براین اساس از ساعات اولیه امروز سه شنبه همچون دو روز اخیر شاهد جنب و جوش غیرعادی در محدوده بازار و تازه میدان اردبیل که محل خرید و فروش ارز اردبیل محسوب می شود، بودیم. این در شرایطی است که صرافی های محدود اردبیل امروز با توجه به کاهش لحظه ای و مداوم نرخ ارز، کمتر قیمتی به فروشنده گان و خریداران ارائه می کنند.

مدیر یکی از صرافی های اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که به دلیل تداوم افت نرخ ارز ریسک خرید و فروش در بازار بویژه از سوی صرافی ها کاهش یافته است.

دلیل افت نرخ ارز اقتصادی است

وی با اشاره به اعلام نرخ های مختلف در بازار یادآور شد: با این حال امروز صرافی های اردبیل دلار را حدود هشت هزار تومان خریداری می کردند و برخی از فروشندگان خرد نیز با ۸۵۰۰ دلار خرید داشته اند.

این صراف اردبیلی دلیل افت نرخ ارز را اقتصادی می داند و واگذاری اختیارات جدید و اعمال سیاست های جدید بانک مرکزی را از سوی دولت یکی از دلایل کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر عنوان می کند.

وی در پاسخ به این سوال که قبل از افت قیمت ها، وضعیت خرید و فروش ارز در اردبیل چگونه بوده است، یادآور شد: قبل از افت نرخ ارز شرایط خرید و فروش ارز به شدت کاهش یافته بود که شاید دلیل آن به دو دلیل اشباع بازار خرید و کاهش تقاضای ارز مسافرتی بوده است.

بازار ارز اشباع شده است

کاهش تقاضا بنا به دلایل متعدد و بحث روانی بر بازار نکته ای است که از سوی برخی از عاملان بازار ارز اردبیل نیز مورد تاکید قرار گرفت. نکته ای که بسیار حایز اهمیت بوده و نشانگر تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی در نرخ ارز است.

در این بین یکی از فعالان بازار ارز در اردبیل به بحث روانی بازار اشاره کرده و تاکید دارد که نرخ ارز که طی هفته گذشته تا حدود ۲۰ هزار تومان رسید ناشی از جنگ روانی دلالان عمده ارز در کشور بود.

رحیمی با اشاره به تاثیر این دلالان در افزایش نرخ ارز طی ماه های اخیر بیان داشت: ارز بیشترین تاثیرات خود را از آشفتگی و جنگ روانی عده ای سودجو می پذیرد که تاکنون کنترل نشده بود.

سیاست های جدید بانکی نقش عمده‌ای در کاهش نرخ ارز داشت

وی در بیان دلایل کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر اضافه کرد: بی شک سیاست های جدید دولت نقش عمده ای در کاهش نرخ ارز داشته چنانچه هماهنگی مسئولان و نیز اعلام واگذاری اختیارات جدید به بانک مرکزی شرایط روانی بازار را برعکس کرد و موجب شکستن حباب ارز شد.

در همین حال بسیاری از فروشندگان خانگی امروز دلار در دست وارد بازار شده بودند تا با تداوم افت نرخ ارز خسارت های زیادی را متحمل نشوند.

فرامرز که دلار را طی ماه های گذشته حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان خریده بود عنوان کرد که با نرخ امروز بازار دچار ضرر شده است.

وی دلیل خرید دلار طی ماه های گذشته را تنها با جنبه روانی دخیل دانست و یادآور شد: جوی که وجود داشت باعث شد که برخی از اموالم را فروخته و به ارز تبدیل کنم و همواره هم از کاهش قیمت هراس داشتم.

البته امروز در بازار ارز اردبیل بسیاری از فروشندگان خرد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند که طی هفته های اخیر مبادرت به خرید ارز کرده اند که طبیعتا با نرخ بالا بوده است.

روند کاهش نرخ ارز تداوم خواهد یافت

در هیمن حال یکی از فعالان اقتصادی استان اردبیل نیز طی گفتگو با مهر با اشاره به روند کنونی بازار ارز افزود: روند کاهش نرخ ارز تداوم خواهد یافت.

میربهنام میرخانی با اشاره به تاثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی و در روند کاهش یا افزایش نرخ ارز تصریح کرد: می توان گفت که بازار ارز کشور دست دولت است هم به لحاظ تقاضا و هم عرضه. بنابراین تصمیمات دولت می تواند در روند کاهش یا افزایش نرخ تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه علت روند نزولی نرخ ارز نیز ناشی از سیاست دولت در واگذاری اختیارات جدید به بانک مرکزی برای ورود به بازار ارز است، افزود: براین اساس اعلام اینکه ارز خدماتی از سوی نظام بانکی در اختیار مردم قرار می گیرد تاثیر شگرفی در بعد روانی بازار برجای گذاشت.

این فعال اقتصادی در عین حال کاهش تقاضا به دلایل مختلف از جمله اشباع متقاضیان خانگی و نیز شکستن جنگ روانی ارز را از دیگر دلایل کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته برشمرد.

وی در عین حال به تاثیر فضای مجازی که اکثرا در اختیار . یا مطابق میل دلالان عمده دلال می چرخد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از دلایل افت سریع نرخ ارز از روز یکشنبه تاکنون از دست رفتن کنترل فضای مجازی از سوی این دلالان بود. در نتیجه آنها تاثیر روانی ارز را باخته و نتوانستند بازار ارز را با جنگ روانی کنترل و افزایش دهند.

در هر صورت امروز بازار اردبیل شاهد ورود ارزهایی بود که برای کسب سود از سوی برخی سودجو جمع شده بودند، بیشترین سودجویی در این زمینه از سوی دلالان عمده و نیمه عمده صورت می گرفت.

البته باید تاکید داشت که این سودجویان الان نیز برای متلاطم کردن بازار ارز کمین کرده و منتظر فرصتی هستند تا با ایجاد جنگ روانی در جامعه به خواسته ها و امیال خود برسند.