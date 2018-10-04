هزینه اداره شهر در شب گران تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست، مهناز امین زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مسئول تدوین برنامه منظر شبانه تهران گزارشی از جزئیات این برنامه ارائه کرد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در این برنامه عنوان شده مختص شهر تهران است و قابلیت تعمیم پذیری در شهرهای کوچک را نخواهد داشت، گفت: برنامه جامع منظر شبانه شهر تهران در طول کار دچار تغییراتی شد و به دلیل پیش بینی نکردن شکل ارائه برنامه ما آن را در سطح مناطق ارائه کردیم که به لحاظ برنامه ریزی، طراحی و سهولت اجرای بیشتری داشته باشد.

امین زاده در ادامه گفت: وقتی از منظر شبانه صحبت به میان می آید بیشتر جنبه کالبدی و سیمای شهر مورد توجه قرار می گیرد در حالی که این بخشی از کار است و این مفهوم عمدتا روی فضای شهری، حیات شبانه و عمدتا بر زمان بندی فعالت ها و خدماتی که شهر در هنگام شب ارائه می دهد متکی است.

وی درباره اجرای این برنامه در شهرداری تهران تاکید کرد: اجرای این برنامه بیش از آنکه نیازمند منابع مالی در شهرداری باشد نیازمند مدیریت و منبع اندیشه ای است.

یاسر جعفری معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهرداری در بررسی طرح جامع تهران با تاکید بر این موضوع که این برنامه باید واقع بینانه باشد و شرایط شهر تهران و شهروندان آن را در نظر بگیرد گفت: هزینه اداره شهر تهران در شب بسیار بیشتر از روز است. بنابراین باید به این نکته توجه داشت با توجه به هزینه ای که برای نگه داشتن شهر در شب می شد استفاده ای هم از آن صورت می گیرد یا خیر.

وی به عنوان دومین نکته یادآور شد: ما کشور ثروتمندی نیستیم. متاسفانه ما در بیشتر این طرح ها پیشنهاداتی مواجه ایم که از نظر هزینه کرد متناسب با کشور ایران نیست. ما باید قبول کنیم که نمی توانیم تهران را مانند پاریس و ژنو اداره کنیم. بنابراین نیاز است که در تدوین یک برنامه واقع گرایی را به عنوان نکته اصلی مد نظر قرار دهیم.