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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

از لباس تا بال هواپیما؛

وسایل شخصی «نیل آرمسترانگ» به حراج گذاشته شد

وسایل شخصی «نیل آرمسترانگ» به حراج گذاشته شد

مجموعه داران علاقمند به زودی می توانند از میان ۳۰۰۰ مورد از اقلامی که مربوط به یک مجموعه شخصی متعلق به نیل آرمسترانگ است، موارد موردنظرشان را خریداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نیل آرمسترانگ اولین فردی است که توانست بر روی کره ماه قدم بگذارد. حراج اقلام خصوصی مربوط به وی ماه آینده انجام خواهد شد.

فروش اقلام یادشده در Heritage Auctions از اول نوامبر آغاز شده و زمان این کار مصادف با پنجاهمین سالگرد انجام ماموریت فضاپیمای آپولو۱۱ است.

مارک آرمسترانگ فرزند نیل آرمسترانگ در این مورد گفته است: حراج این اقلام نشانگر آن است که ما انسان ها وقتی با یکدیگر همکاری کنیم چه دستاوردهایی خواهیم داشت.

از جمله اقلام موجود در این مجموعه می توان به بخش هایی از یک بال و پروانه هواپیمای مورد استفاده برادران رایت در پرواز مشهور سال ۱۹۰۳ آنها هم اشاره کرد. نیل آرمسترانگ این اقلام را در زمان سفر به کره ماه با خود به همراه برده بود.

در این مجموعه برخی از ابزار و وسایل مربوط به کودکی این فضانورد هم وجود دارد که از جمله آنها می توان به یک کلاه لبه دار پیشاهنگی و یک نامه با دست خط خود وی اشاره کرد.

اقلام یادشده توسط مارک و ریک پسران وی و با بررسی دقیق محل زندگی والدین نیل آرمسترانگ جمع آوری شده اند. قرار است لباس فضانوردی آرمسترانگ در جریان این حراجی با قیمت پایه ۳۰ هزار دلار عرضه شود.

کد مطلب 4423013

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