نجات جان زنبورها با تکثیر قارچ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری پرس، پل استامتس چند باری خواب دیده بود که توانسته با پرورش و تکثیر قارچ زنبورها را از خطراتی که تولید مثل آنها را به خطر انداخته مقابله کند و سرانجام تصمیم گرفت این خواب ها را جدی بگیرد و کاری انجام دهد.

البته این خواب های او بدون پس زمینه قبلی نبود. وی می گوید اولین بار در سال ۱۹۸۴ متوجه شده بود که دسته ای از زنبورها به طور مداوم به قارچ های پرورشی وی سر می زنند و به کندوهای خود برمی گردند. آنها حتی برای دسترسی راحت به رشته های زیرین قارچ ها بدنه بیرونی آنها را سوراخ کرده بودند. رشته های زیرین قارچ ها حاوی الیاف فیبرمانندی هستند که از نظر ظاهری به تار عنکبوت شباهت دارند.

استامتس تصور کرده بود که این زنبورها در جستجوی شکر هستند و سرانجام یک دهه بعد وی و دوستانش که اخبار متعددی را در مورد کاهش جمعیت زنبورها مطالعه کرده بودند به فکر افتادند به طور جدی بر روی ایده تکثیر قارچ برای نجات جان این حشرات مفید کار کنند.

از جمله عوامل مهم کاهش تعداد جمعیت زنبورهای عسل می توان به انواع انگل ها، ویروسها، مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی و غیره اشاره کرد.

بررسی های جدید علمی نشان داده رشته های تارعنکبوتی موجود در قارچ ها موسوم به میسلیوم ها هم حاوی شکر و هم حاوی موادی ضدویروسی هستند که می توانند از جان زنبورها در برابر میکروب ها و ویروس های خطرناک محافظت کنند و لذا مصرف مداوم آنها می تواند بدن زنبورها را در برابر عفونت های ویروسی واکسینه کند.

از همین رو پل استامتس پرورش قارچ به منظور نجات جان زنبورها را افزایش داد و البته در گذر زمان ویروس ها نیز خطرناک تر و مقاوم تر شده اند. یکی از این ویروس های خطرناک تهدیدکننده جان زنبورها Varroa نام دارد و پژوهش های انجام شده در دانشگاه مریلند نشان می دهد رشته های قارچ می توانند با ویروس Varroa نیز مقابله کنند. وی مدتی است که یک شرکت تجاری به نام Fungi Perfecti را هم برای تولید انبوه رشته های میسلیوم تاسیس کرده است. محققان در تلاش هستند دریابند رشته های یادشده چگونه می توانند سیستم ایمنی بدن زنبورها را تقویت کنند.