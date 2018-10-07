کرملین در خاموشی/ انگلیس علیه روسیه رزمایش سایبری برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز از رزمایش سایبری نیروهای انگلیسی علیه روسیه خبر داد که یکی از اهداف آن قطع برق شهر مسکو عنوان میشود.
این رزمایش با هدف آمادگی برای دفع حمله احتمالی روسیه به غرب انجام شد و به گفته ۲ منبع امنیتی انگلیس، به نیروهای این کشور دستور داده شده تواناییهای سایبری خود را تا حد خاموش کردن چراغهای کاخ کرملین ارتقاء دهند.
این درحالی است که لندن مدعی است گزینههای پاسخگویی به حمله احتمالی روسیه محدود است و شامل حمله اتمی نیز میشود.
همچنین ادعا میشود لندن خواهان دستیابی به ابزاری برای دفع حمله روسیه علیه جزایر کوچک دریای بالتیک و یا حتی تهاجم به لیبی (!) با هدف تسلط بر منابع نفتی این کشور و ایجاد موج جدیدی از مهاجرت به سمت اروپا است.
انگلیس به دفعات روسیه را به حملات سایبری متهم کرده که تازهترین مورد آن به پنجشنبه هفته گذشته باز میگردد. به ادعای انگلیس، جاسوسهای روسی وبگاه دیدهبان حقوق بشر را هک کردهاند.
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