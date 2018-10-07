اجرای فاز دوم واکسیناسیون رایگان «تب برفکی» دام سنگین در پلدختر

رضا عسکری روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای فاز دوم واکسیناسیون «تب برفکی» دام سنگین خبر داد و اظهار داشت: در این طرح که اول مهر ماه امسال آغاز شده و تا یک هفته دیگر ادامه دارد حدود هفت هزار راس گاو و گوساله واکسینه می شوند.

وی افزود: در این طرح که به منظور واکسیناسیون به موقع دام های سنگین علیه بیماری های آبله و تب مالت انجام می شود آموزش های لازم به دامداران ارائه خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر گفت: این طرح در یک نوبت ویژه واکسیناسیون دام ها برای جلوگیری از بیماری های آبله و تب مالت و ۲ نوبت علیه بیماری تب برفکی اجرا می شود.

عسکری افزود: تب برفکی یکی از بیماری های ویروسی مسری دام و مشترک بین انسان و دام است که علائم آن شامل تب بالا، ایجاد تاول هایی در دهان دام ها است که در صورت شیوع خسارت های اقتصادی فراوانی می تواند به دامداران وارد کند.

وی خطاب به دامداران خاطر نشان کرد: دامداران برای حفظ سلامت دام های خود، پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماری ها با اکیپ های دامپزشکی در انجام عملیات های واکسینه کردن دام ها، مایه کوبی و سایر خدمات تمایل و همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر به مبارزه و پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام در شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: در این شهرستان ۵۱ هزار گاو در مقابل بیماری تب برفکی، بیش از ۱۹ هزار گاو گوساله طی ۲ مرحله برای جلوگیری از تب مالت و ۱۲۰ هزار راس گوسفند جهت جلوگیری از ppr (طاعون نشخوارکنندگان کوچک) واکسینه شدند.

عسکری خاطرنشان کرد: همچنین اجرای واکسینه ۵۰۰ قلاده سگ در مقابل بیماری هاری، ۵۹۵ هزار راس گوسفند و بز در مقابل بیماری آبله انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر گفت: شهرستان پلدختر دارای ۳۸۰ هزار راس گوسفند و هفت هزار راس گاو گوساله است که در ۶ ماهه دوم سال میزبان حدود ۹۰۰ هزار راس دام عشایری کوچرو بوده و به تمام دامداران عشایری خدمات رسانی اعم از واکسیناسیون صورت می پذیرد و طی این مدت علیه بیماری های آبله، بروسلوز و پی پی آر واکسینه می شوند.