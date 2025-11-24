صیدمحمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام‌شده توسط اکیپ جهادی دامپزشکی مستقر در منطقه گفت: در این برنامه، معاینه و ویزیت رایگان ۱۱ رأس دام انجام شد که بخشی از فعالیت‌های حمایتی دامپزشکی برای ارتقای سلامت دام‌های منطقه است.

وی با اشاره به واکسیناسیون گسترده دام‌ها افزود: در همین طرح، ۱۶۸ رأس دام سنگین به صورت رایگان علیه بیماری تب برفکی با سویه SAT1 واکسینه شدند. این واکسیناسیون از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تب برفکی یکی از بیماری‌های بسیار واگیر و خسارت‌زا در جمعیت دام‌های سنگین محسوب می‌شود.

رئیس دامپزشکی اسلام‌آبادغرب ادامه داد: اکیپ جهادی همچنین ۳۱ قلاده سگ صاحبدار را به صورت رایگان علیه بیماری هاری واکسینه کرد. پیشگیری از هاری نه تنها برای سلامت حیوانات، بلکه به دلیل ماهیت مشترک این بیماری و خطر انتقال آن به انسان، اهمیت ویژه دارد.

قاسمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از برنامه‌های دامپزشکی بر آموزش دامداران متمرکز است، تصریح کرد: به‌منظور افزایش آگاهی، نکات آموزشی و بهداشتی در خصوص پیشگیری از بیماری‌های تب مالت، آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و تب برفکی برای ۲۳ نفر از دامداران ارائه شد. همچنین نحوه اقدام فوری در صورت مشاهده علائم بیماری در دام‌ها برای آنان تشریح شد.

رئیس اداره دامپزشکی اسلام‌آبادغرب تأکید کرد: این‌گونه برنامه‌های جهادی و آموزشی نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌ها، کاهش خسارات دامی و افزایش امنیت غذایی منطقه دارد و اجرای آن به صورت مستمر در دستور کار دامپزشکی شهرستان قرار دارد.