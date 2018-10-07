به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای مختلف با نیروی انتظامی، بیان کرد: باید دستگاههای مختلف کشور با پلیس در اجرای مأموریتهایش کمک کنند.
وی گفت: نیروی انتظامی شهدای زیادی را در مناطق مختلف کشور به خصوص مرزها برای ایجاد امنیت تقدیم کرده است.
امام جمعه قم تأمین امنیت را مهمترین محور فعالیتهای نیروی انتظامی دانست و افزود: شعار «پلیس مقتدر، امین مردم» که به خوبی برای گرامیداشت هفته نیروی انتظامی انتخاب شده، نشان میدهد در نظام اسلامی مردم در آرامش زندگی میکنند اما فضا به دلیل اقتدار پلیس برای اخلالگران ناامن است.
وی گستره فعالیتهای نیروی انتظامی را وسیع دانست و افزود: دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند.
آیت الله سعیدی با اشاره به اینکه اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی به نفع همه ملت ایران است، افزود: مردم با اعتماد به پلیس در آرامش زندگی میکنند و کشور در عرصههای مختلف به پیشرفت خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ارتباط نیروی انتظامی با مردم رابطهای متقابل است، افزود: همانگونه که مردم از نیروی انتظامی حق مطالبه گزارش دارند، این نیرو نیز حق دارد از مردم مطالبهگری داشته باشد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد: امروزه نظام اسلامی به دلیل پیروی از ارزشهای الهی در معرض توطئههای مختلف قرار دارد و در سطح شهرها و حتی مرزهای کشور به شکلهای مختلف با برهم زنندگان امنیت مردم مقابله میکند.
فرمانده نیروی انتظامی در این دیدار بیان کرد: نیروی انتظامی در مرزها حضور دارند و در فضای مجازی و موضوعات فرهنگی و اقتصادی برای امنیت مردم ورود پیدا میکنند.
سردار حسین اشتری گفت: طی یکسال گذشته مأموران نیروی انتظامی با مدیریت و هوشمندی صحنهها را مدیریت کردند.
نظر شما