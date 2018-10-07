ضرورت برخورد قاطعانه پلیس با بدحجابی و ضد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی با وی که در دفتر این استاد سطوح عالی حوزه در قم برگزار شد، گفت: از پیامبر اکرم(ص) سؤال شد که چه کسانی نزد خدا محبوب‌تر هستند که پیامبر(ص) فرمودند که هر فردی که خدمت بیشتری نسبت به مردم ارائه کند در خدمت پروردگار محبوب‌تر است.

وی در خصوص لزوم تأمین امنیت در جامعه افزود: امنیت نعمت بسیار بزرگ و بستر همه پیشرفت‌ها است و اولین مأموریت پلیس نیز ایجاد امنیت است.

این مرجع تقلید بیان کرد: خدمات پلیس در ایجاد امنیت، برقراری عدل و جلوگیری از گرانی موثر است.

وی گفت: مردم قدر دو نعمت سلامتی بدن و امنیت را تا زمانی که از این دو نعمت برخوردار هستند به خوبی نمی‌دانند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه هر قدم پلیس در درگاه خداوند عبادت محسوب می‌شود، افزود: پلیس توفیق برقراری امنیت در کشور را دارد.

وی بیان کرد: مبارزه با منکرات امری وسیع است و نیروی انتظامی نقش مؤثری در این زمینه دارد.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به لزوم وجود غیرت اسلامی در جامعه افزود: غیرت اسلامی یعنی نسبت به هر آنچه که به نفع بشر است حساسیت داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین معنویت، ایمان و شجاعت مأموران نیروی انتظامی نیز اهمیت بسیاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله نوری همدانی در خصوص مقابله با بدحجابی نیز افزود: حجاب یکی از ارزش‌های مهم اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با بدحجابی برخورد لازم صورت گیرد.

وی در پایان گفت: پلیس باید با افراد ضد انقلاب به صورت قاطعانه برخورد کند، همچنین توجه به مسئله رانندگی مردم نیز از مسائل مهمی است که باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.