به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز علی رمضانی در حاشیه آئین بدرقه اولین کاروان راهیان نور که در اصفهان به‌صورت نمادین برگزار شد، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید اردوهای راهیان نور پرشورتر از سال‌های قبل و با ضریب امنیت بالاتری برگزار می‌شود و بیش از ۶۰۰ هزار نفر از دانش آموزان طی ۹ مرحله در شش‌ماهه دوم سال ۹۷ و دو مرحله نیز در سه‌ماهه نخست سال ۹۸ به سرزمین‌های دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

وی اردوهای راهیان نور را یکی از طولانی‌ترین وموثرترین اردوهای دانش‌آموزی برشمرد و تصریح کرد: دانش آموزان دختر و پسر پایه‌های دهم و یازدهم در اولویت اعزام به سرزمین‌های نور هستند اما اگر سایر دانش آموزان متقاضی باشند می‌توانند در این اردوها شرکت کنند.

رمضانی افزودن مناطقی از استان هرمزگان به ظرفیت‌های مورد بازدید دانش آموزان به‌عنوان حوزه دریایی دفاع مقدس را ازجمله تفاوت‌های اردوهای راهیان نور امسال با سال‌های قبل اعلام و عنوان کرد: موضوع امنیت اردوها در رأس همه دغدغه‌های مسئولین اردوها قرار دارد لذا تمامی مراحل این اردوها از طریق سامانه مرکزی کنترل اردوها انجام می‌شود.

مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها وفضاهای پرورشی خاطرنشان کرد: اولین دوره جدید این اردوها امروز با حضورحدو د ۸۰۰ دانش‌آموز دختر از سه استان اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد به مقصد مناطق دفاع مقدس غرب کشور، در استان‌های کردستان و کرمانشاه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته موفق شدیم ۴۰۰ هزار دانش‌آموز را به سرزمین‌های دفاع مقدس اعزام کنیم اما امسال تلاش خواهیم کرد بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز را به این مناطق اعزام کنیم.