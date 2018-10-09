۴ مکان توریستی جالب برای طرفداران علم

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت «اینسایدر» ۴ مکان توریستی برای طرفداران علم و دانش را معرفی کرده است. نخستین مکان پیشنهادی Monetary Bay Aquarium به کاربر کمک می کند امواج دریا را از نزدیک تجربه کند. در این آکواریوم در هر دقیقه بیش از ۲ هزار گالن آب اقیانوس آرام پمپاژ می شود.
همچنین افراد می توانند با سفر به «جزیره کریسمس» مهاجرت خرچنگ های قرمز را از نزدیک مشاهده کنند. هر سال میلیون ها خرچنگ از جنگل ها به سمت ساحل می روند.
سومین مقصد توریستی جالب یتیم خانه فیل ها در کنیا است. بیش از چهل سال است که این یتیم خانه بچه فیل های بی سرپرست را نجات و پرورش می دهد.
چهارمین مکان توریستی آسمان کوهستان هیمالیا است. توریست ها می توانند با پاراگلایدر برفراز کوهستان هیمالیا پرواز کنند.
