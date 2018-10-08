به دنبال تحقق منابع و ساماندهی مصارف غیر نقد شهرداری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از آنکه یک فوریت لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد به صورت یک فوریت به تصویب رسید، سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران از دلایل تصویب یک فوریت لایحه مذکور و نیز تصحیح شیوه دستور العمل مدیریت بودجه غیر نقد گفت.

سید محمود میر لوحی با بیان اینکه در بودجه مصوب سال ۹۷ از ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به صورت غیر نقد در بودجه تصویب شد اما به دلیل تاخیر در ابلاغ دستور العمل جدید از این ۴ هزار میلیارد تومان تا کنون تنها ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده است اظهار داشت: به بیانی از ۲ هزار میلیارد تومانی که می بایست تا ۶ ماهه اول سال جاری محقق می شد تنها ۲۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۱۰ درصد محقق شده است. لذا اعضای شورا با ابراز نگرانی از تحقق اعتبارات پیش بینی شده و بروز مشکلات آتی در تکمیل پروژه ها یک فوریت لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد را به صورت یک فوریت به تصویب رساندند. گرچه بعد مشخص شد که بخشی از این اعتبارات محقق شده ولی در حساب ها درج نشده اما باز نافی این امر نیست که اعتبارات پیش بینی شده بسیار کمتر از حد انتظار محقق شده است.

میر لوحی افزود: در لایحه مذکور که یک فوریت آن به تصویب رسیده و در جلسه آتی صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت ما به دنبال بازگشت تصحیح شیوه مدیریت منابع و مصارف غیر نقد هستیم.

وی ادامه داد: همانطور که می دانید شیوه تهاتر املاک از سوی مودیان و کارگزاران با پیمانکاران شیوه غلط و پر هزینه ای است و به واسطه عدم تامین نقدینگی کارگزاران تمایل به تهاتر املاک با پیمانکاران دارند ما به دنبال تصحیح این شیوه غلط هستیم.

میر لوحی گفت: بسیاری از سازمان ها به واسطه عدم تامین نقدینگی روی به تهاتر املاک و بودجه غیر نقد می آورند و روی همین اصل ما ۴ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال ۹۷ را به صورت غیر نقد پیش بینی کردیم.

وی اظهار داشت: با این وجود کارگزاران در شیوه تسویه خود گاه تا ۴۰ درصد اعتبارات را نزد خود نگاه می دارند که گزارش های سازمان بازرسی این مهم را تایید می کند که از این طریق هزار ها میلیارد تومان منابع شهرداری به هدر می رود. این در حالی است که کارگزاران تنها می بایست ۳ درصد به عنوان کارمزد نزد خود نگاه دارند اما گاها این میزان تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا می کند. لذا ما به دنبال تصحیح این شیوه هستیم و امیدواریم با تصویب دستور العمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال ۹۷ در ۶ ماهه دوم محقق شود.

میر لوحی تاکید کرد: ما وساطت بانک ها را رد نمی کنیم به ویژه در مواردی که شهرداری طلب دارد چرا که حسابداری این کار در شهرداری بسیار پر هزینه است.