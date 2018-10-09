دستگاه تهویه ای که کارمندان را هوشیار می کند

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از وال استریت ژورنال، شرکت ژاپنیDaikin Industries یک دستگاه تهویه هوا مجهز به سیستم هوشمند ساخته که با رصد خواب آلودگی کارمند، هوای خنک منتشر می کند.

این شرکت پس از انجام تحقیقاتی متوجه شده خنک شدن اتاق بیش از نورهای درخشان یا انتشار بوی مطبوع در اتاق به هوشیاری کارمندان کمک می کند.

دایکین مالک شرکت سازنده تهویه آمریکایی Goodman است و تصمیم دارد با NEC Corp برای ساخت این سیستم تهویه فناورانه همکاری کند.

چنین دستگاه تهویه هوایی تا ۲۰۲۰ میلادی عرضه می شود. یورینو کان یکی از کارمندان دایکین که در این تحقیق شرکت کرده می گوید: من هنگام خواب آلودگی پس از ناهار، قهوه یک نرمش کوتاه یا گفتگو با بقیه را برای هوشیار شدن، امتحان کردم. اما سیستم دایکین بهتر از تمام آنها بود.

اما منتقدان اشاره می کنند احتمالا روش های موثرتری برای تشویق کارمندان وجود دارد.تحقیقات نشان می دهند یک خواب کوتاه از همه روش ها کارآمدتر است.

با این وجود شرکت دایکین معتقد است برای دستگاه تهویه هوشمند مذکور بازاری وجود دارد. مهندسان دایکین علاوه بر ابداع چنین سیستم تهویه ای، تولید هوای لوکس را نیز پیشنهاد کرده اند. یکی از آنها می گوید: «ما مشغول تولید هوایی هستیم که سبب می شود غذا طعم بهتری داشته باشد.

همچنین این شرکت تصمیم دارد در خدمتی دیگر هوایی مخصوص هر کارمند تولید کند.