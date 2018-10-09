به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر که صبح امروز برگزار شد، با تاکید بر اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، افزود: اقتصاد کشور وقتی مقاوم می شود که بهره وری رشد کند.

وی با بیان اینکه مهمترین عامل در بهره وری استفاده از نیروی انسانی کارآمد است، تاکید کرد: این نیروها در گذشته در روستاها خیلی امکان ظهور و بروز نداشتند اما با اجرای طرحهای اقتصادی فعلی، این امکان فراهم شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه مسئولان باید بستر امن برای فعالیتهای اقتصادی همه اقشار فراهم کند، خاطرنشان کرد: اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در توسعه روستاها چشمگیر بوده که از جمله می توان به ارائه وامهای اشتغال زایی روستایی با همکاری معاونت رئیس جمهور، شبکه بانکی و بنیاد علوی اشاره کرد که در همین راستا ۲۴۰۰ طرح اقتصادی به تصویب رسیده و ۲۱۰۰ طرح با دریافت تضامین لازم به مرحله قرارداد در آمده است.

سعیدی کیا تاکید کرد: یک پایش کامل انجام شده و ۸۰ درصد واحدها تضمین لازم را آورده اند و وام خود را گرفته اند. همچنین در توانمندسازی روستائیان با مدل پیشرفت در مناطق محروم که نمونه بارز آن شهرستان قلعه گنج است اقدامات بزرگی انجام شده است. در قلعه گنج ۱۴۴ روستا تحت پوشش طرح توسعه روستایی قرار گرفته اند. در حوزه اشتغال فعالیتهای خوبی در قلعه گنج انجام شده است و در طول ۳ سال میزان بیکاری از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: با مشارکت وزارت بهداشت، واحدهای کوچک بیمارستانی با ۱۰ تخت بیمارستانی در نقاط دوردست در حال راه اندازی است. در سال اول ۴۰ واحد در برنامه بود که ۲۸ مورد به بهره برداری رسید و ۶۰ واحد دیگر به مرحله امضای قرارداد رسیده است.

رئیس بنیاد مستضعفان به موضوع تغذیه زنان باردار در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح، ۸۰ هزار زن تحت پوشش قرار گرفته اند که تاثیر بسیار زیادی در تولد کودکان سالم داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین با همکاری وزارت رفاه و خیرین مسکن ساز، قرار است تمامی خانواده های با ۲ معلول که فاقد مسکن هستند را خانه دار کنیم. از سوی دیگر دانش آموزان بازمانده از تحصیل با تهیه لوازم التحریر و لباس در مناطق محروم به تحصیل بازگشته اند و از دیگر دانش آموزان نیز با تهیه لوازم التحریر و پوشاک همایت می شود. همچنین متولدین ۳ قلو و بالاتر در تهیه شیرخشک و پوشاک مورد حمایت قرار می گیرند.