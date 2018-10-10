عینک های واقعیت افزوده سبک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان روشی جدید برای ساخت عینک های واقعیت افزوده ابداع کرده اند که تصاویر را به طور مستقیم به چشم می تاباند. محققان امیدوارند این روش حجم عینک ها و هدست های واقعیت افزوده را کم کند تا این گجت ها به اندازه یک عینک معمولی شوند.

البته این روش در حد نظریه و قرار است نمونه اولیه ای براساس این روش ها ساخته شود. این نمونه اولیه می تواند تصاویر و آیکون ها را رصد کند و به چشم بتاباند. اما تاباندن ویدئو به چشم ها در این مرحله ممکن نیست.

کریستوفر مارتینز از موسسه تحقیقاتی لتی و محقق ارشد این پژوهش می گوید: مابه جای آنکه به فناوری نمایشگرها بپردازیم و سعی کنیم آنها را کوچکتر کنیم، تحقیق خود را با ایده عینک های هوشمندی آغاز کردیم که در ابعاد نرمال هستند.

به هرحال طبق این طرح، عینک مذکور پیکسل های تصویر را به طور جداگانه به چشم می تاباند و مغز آنها را به یک عکس کامل تبدیل می کند.

هنوز نمونه عملی عینک ساخته نشده است. محققان معتقدند نمونه اولیه چنین عینکی یک نمایشگر مونوکروم ۳۰۰در ۳۰۰ پیکسل دارد. البته باید دو نمایشگر با این ویژگی را روی هم قرار داد.

مارتینز می گوید: استفاده از عنصر هولوگرافیک برای یک نمایشگر مخصوص شبکیه چشم بسیار متفاوت از شبکه سنتی پیکسل ها است که برای نمایشگر های معمول به کار می رود. به عنوان مثال می توان اطلاعات را بدون پیچیدگی به قسمت های چپ و راست نمایشگر منتقل کرد.