به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نَشنال اینترست»، نیروی هوائی آمریکا امروز چهارشنبه برای اولین بار جنگنده های «بی ۲» موسوم به «شبح» خود را در پایگاه «پرل هاربر» واقع در هاوائی مستقر کرد.

«استفان ویلیامز» (Stephen Williams) مدیر عملیات های هوائی و فضای سایبری آمریکا در بیانیه ای در این خصوص گفت: استقرار این جنگنده ها بر انعطاف پذیری راهبردی واشنگتن برای اعمال قدرت در هر نقطه ای از جهان به تأکید دارد.

وی در این خصوص ادامه داد: این بمب افکن ها به عملیات های هوائی معمول خود همراه با قابلیت های یکپارچه با شرکای منطقه ای کلیدی به منظور کمک به تضمین امنیت و آزادی در منطقه ایندو- پاسیفیک ادامه می دهند. واشنگتن بر آن است تا آشکارا تعهد خود را نسبت به شرکاء و متحدینش از طریق استقرار جهانی و انسجام در نیروهای نظامی خود ادامه می دهد.

لازم به ذکر است، B-۲ یک بمب افکن رادارگریز با قابلیت حمل کلاهک هسته ای و در زمره برترین تسلیحات و ادوات نظامی به شمار می آید.

پرل هاربر کجاست؟

پرل هاربر (به انگلیسی: Pearl Harbor) بندری در مجمع‌الجزایر هاوایی است. پایگاه نیروی دریایی آمریکا در این محل یکی از بهترین و بزرگترین پایگاه‌های نیروی دریایی در جهان است. در بندرگاه آن کشتی‌های بسیاری می‌توانند لنگر بیندازند و گنجایش تعمیرگاه‌های آن نیز برای کشتی‌ها زیاد است. در این پایگاه محل خصوصی هم به زیردریایی‌ها اختصاص داده شده‌است.

سفر معروف زیردریایی ناتیلوس از پایگاه پرل هاربر آغاز شد. ناتیلوس در این سفر از زیر یخ‌های قطب شمال عبور کرد.

معروفیت این بندر به خاطر حمله ارتش ژاپن به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در این بندر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۲۰ شمسی است. در پی این حمله آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. در حمله هوایی ژاپنی‌ها ناوگان اقیانوس آرام آمریکا از جمله هفت رزمناو نابود شدند.