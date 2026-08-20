ارجمند: رهبر شهید انقلاب جایگاهی ویژه در تاریخ ایران دارند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند عصر پنجشنبه در مراسم «امین ایران ۴» ویژه اربعین خاکسپاری رهبر شهید انقلاب که در تالار نور مشهد برگزار شد، با اشاره به نخستین آشنایی خود با نام رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: از سالهایی که در مشهد زندگی میکردم، برای نخستینبار نام آیتالله خامنهای را از زبان استاد خود شنیدم. او به ما گفت روحانی جوانی در مسجد کرامت مشهد حضور دارد و توصیه کرد برای شنیدن سخنانش به مسجد برویم.
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون افزود: با علاقهای که به مباحث دینی و تاریخی داشتم، به مسجد کرامت رفتم و پای صحبتهای ایشان نشستم و همان زمان متوجه شدم با شخصیتی متفاوت و جامع مواجه هستم.
وی با تأکید بر اینکه شناخت شخصیت رهبر شهید انقلاب نیازمند فراتر رفتن از خاطرات شخصی است، گفت: خاطرهگویی خوب است، اما تحلیل این مرد بزرگ بسیار فراتر از خاطرات است. من تاریخ ایران و تاریخ اسلام را مطالعه کردهام و از استادان بزرگی بهره بردهام و در تمام این سالها شخصیتهای بزرگی را در تاریخ روحانیت ایران دیدهام و به همه آنها احترام میگذارم، اما شخصیتی بزرگتر و جامعتر از ایشان ندیدهام.
ارجمند ادامه داد: بسیاری از شخصیتهای تاریخی به نوعی تکساحتی بودهاند، اما آیت الله خامنهای شخصیتی گسترده و چندبعدی داشتند. اگر بخواهیم بپرسیم چه چیزی را نمیدانست، پاسخ به این پرسش دشوار است چراکه در حوزه ایران، سیاست، ادبیات، تاریخ، مذهب و مسائل جهان، شناخت و آگاهی گستردهای داشتند.
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اظهار کرد: به اعتقاد من، این شخصیت بزرگ حاصل سالها مجاهدت و تجربه تاریخی ملت ایران بود و توانست در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ، نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب پس از پخش سریال «امام علی (ع)» گفت: من نخستین بازیگری بودم که پس از سریال امام علی (ع) به بیت دعوت شدم و همراه یکی از دوستانم در این دیدار حضور پیدا کردم.
ارجمند با اشاره به ویژگیهای اخلاقی رهبر شهید انقلاب گفت: ایشان انسانی بسیار صادق بودند و رفتارشان برای من یادآور رفتار پیامبرگونه بود. اگر تعداد زیادی از افراد در حضورشان بودند، تا با همه سلام و احوالپرسی نمیکردند و از وضعیت کسانی که میشناختند نمیپرسیدند، جلسه را ترک نمیکردند.این رفتار نشان میداد که ارتباط ایشان با مردم و اطرافیان، ارتباطی عمیق و از روی توجه و محبت بود.
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در تاریخ ایران، پادشاهان بسیاری آمدند و رفتند و روشنفکرانی نیز بودند که در مقاطع مختلف عملکردهای متفاوتی داشتند، اما ایشان تنها روحانیای بودند که لباس رزم و سربازی پوشیدند، به جبهه رفت، در کنار مردم ایستاد و جنگید و از حضور در میدان هراس نداشت.
نظر شما