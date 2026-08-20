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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

کشتی آزاد جوانان جهان- اسلواکی

شکست ۲ نماینده کشتی آزاد ایران/۲ آزادکار در انتظار شانس مجدد

شکست ۲ نماینده کشتی آزاد ایران/۲ آزادکار در انتظار شانس مجدد

اهورا خاطری و ابوالفضل شمسی پور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان مقابل حریفان خود شکست خوردند و در انتظار شانس مجدد قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۱:۳۰ صبح امروز در اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم به میزبانی شهر براتیسلاوا پایتخت کشور اسلواکی در حال برگزاری است.


نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، اهورا خاطری در دور نخست مقابل سیدل از آمریکا با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب شد. وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی‌پور در دور نخست مقابل تاراسوف از استونی با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله نیک شرر از سوئیس را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل آئودن جمیز ۴ بر ۴ شکست خورد، وی اکنون باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا بتواند به مرحله شانس مجدد راه یابد.

کد مطلب 6922370
سیده فرزانه شریفی

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