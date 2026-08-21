به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه با حضور در سلول‌های زنان فلسطینی در زندان «دیمون» در شمال فلسطین اشغالی، شرایط دشوار بازداشت آنان را به تمسخر گرفت و خواستار تداوم سختگیری علیه اسرا شد.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که بن‌گویر در جریان گزارشی از داخل این زندان، از یکی از اسرا درباره شرایط بازداشتش پرسید. این زندانی در پاسخ گفت که رفتار و شرایط موجود بسیار دشوار است؛ اما وزیر صهیونیست در واکنش مدعی شد چنین شرایطی طبیعی است و مدعی شد: «تروریسم باید رنج بکشد و نباید خوشحال باشد.»

بن‌گویر با وجود شکایت اسرا از وضعیت نامناسب بازداشت، مدعی شد از گزارش‌هایی که درباره شرایط آنان دریافت کرده، رضایت دارد.

بن‌گویر درباره زمان اجرای قانون اعدام اسرا نیز گفت این قانون پیش‌تر تصویب شده، اما تاکنون موردی که از نگاه او اجرای این مجازات را توجیه کند، ثبت نشده است.

کنست رژیم صهیونیستی این قانون را در ماه مارس گذشته تصویب کرد؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده درباره پیامدهای آن برای اسرای فلسطینی مواجه شده است.

زندان دیمون در نزدیکی حیفا در شمال فلسطین اشغالی قرار دارد و یکی از مراکز نگهداری زنان فلسطینی با اتهامات موسوم به امنیتی است. انتشار این گزارش در حالی انجام شده که انتقادها درباره شرایط بازداشت و نحوه برخورد با اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی ادامه دارد.