https://mehrnews.com/x3cRfF ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷ کد مطلب 6922653 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷ آیین اربعینِ تدفین رهبر شهید انقلاب در بندرخمیر بندرخمیر - مراسم اربعینِ تدفین رهبر شهید انقلاب در بندرخمیر با حضور حماسی مردم برگزار شد. دریافت 7 MB گزارش: اسرا برکم کد مطلب 6922653 کپی شد مطالب مرتبط نبود مخزن ذخیره آب یکی از مشکلات شهرستان بندرخمیر است سیلاب و بارندگی بندرخمیر بیمارستان بندرخمیر نیازمند ارتقا از ۳۲ تخت به ۶۴ تخت دارد برچسبها انقلاب اسلامی ایران رهبر شهید چهلم رهبر شهید
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