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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۷

آیین اربعینِ تدفین رهبر شهید انقلاب در بندرخمیر

آیین اربعینِ تدفین رهبر شهید انقلاب در بندرخمیر

بندرخمیر - مراسم اربعینِ تدفین رهبر شهید انقلاب در بندرخمیر با حضور حماسی مردم برگزار شد.

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گزارش: اسرا برکم

کد مطلب 6922653

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