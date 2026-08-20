اهدای مدال نقره محمد نخودی به نماینده فدراسیون کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدال نقره محمد نخودی، ملی‌پوش وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان اوزان غیرالمپیکی ۲۰۲۴ آلبانی، از سوی نماینده اتحادیه جهانی کشتی به علی معینی پور سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان اهدا شد.



دوپینگ آوتاندیل کنتچادزه، کشتی‌گیر گرجستانی که در دیدار نیمه‌نهایی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی مقابل محمد نخودی به پیروزی رسیده بود، مثبت اعلام شد و با تغییر نتایج، مدال برنز نخودی به نقره ارتقا یافت.



همچنین با این تغییر، جایگاه تیم ایران در رده‌بندی تیمی نیز از مقام سوم به نایب‌قهرمانی ارتقا پیدا کرد. کاپ نایب‌قهرمانی تیم ایران نیز اوایل ماه جاری به کشورمان رسید و در موزه افتخارات کشتی ایران قرار گرفت.



لازم به ذکر است تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۱۹ همواره روی سکوی قهرمانی جهان قرار داشته و روند رو به رشدی را طی کرده است؛ به‌طوری که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ در جایگاه سوم، و در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفت. تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی سال گذشته (۲۰۲۵) نیز با کسب ۷ مدال، پس از سال‌ها عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.



محمد نخودی نیز تاکنون ۵ مدال جهانی شامل ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.