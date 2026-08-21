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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۸

انتقاد شدید شومر از ماجراجویی نظامی ترامپ و بحران اقتصادی آمریکا

انتقاد شدید شومر از ماجراجویی نظامی ترامپ و بحران اقتصادی آمریکا

رهبر دموکرات‌های سنا با انتقاد از بحران اقتصادی و بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، تجاوز نظامی مشترک واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران را یک «جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها،چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، به تندی از سیاست‌های ماجراجویانه دونالد ترامپ و تحمیل هزینه‌های سنگین جنگ بر مردم این کشور انتقاد کرد.

شومر با اشاره به تعمیق بحران‌های اقتصادی در ایالات متحده نوشت: «بهای هر گالن بنزین به بیش از ۴ دلار رسیده، بدهی ملی از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته است و ما گرفتار یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شده‌ایم.»

وی با انتشار تصویری کنایه‌آمیز از ترامپ، بی‌توجهی رئیس‌جمهور آمریکا به مشکلات اساسی مردم و اولویت دادن به مسائل حاشیه‌ای را به باد انتقاد گرفت.

رهبر دموکرات‌های سنا پیش‌تر نیز با اشاره به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی در پی جنگ با ایران، خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شده بود. شومر تأکید کرده است که «جنگ غیرعقلانی ترامپ در ایران سفره آمریکایی‌ها را کوچک کرده است.»

در پی تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، موج گسترده‌ای از اعتراضات در میان قانون‌گذاران آمریکایی شکل گرفته و شمار زیادی از نمایندگان کنگره، پایان سریع این درگیری پرهزینه و فرسایشی را خواستار شده‌اند.

کد مطلب 6922676

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    نظرات

    • DE ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      این انتقادات جنبه تبلیغاتی برای دموکراتهاست وگرنه خودش هم میدونه ترامپ فقط مجری وشومن بیش نیست
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      پاسخ
      آمریکا سالهاست با کشورهای دیگه در حال جنگه.هردفعه هم به یک بهانه.واقعا خجالت آوره.آمریکا عامل جنایت و قتل‌های زیادیه.سازمان ملل هم مثل مترسک فقط نظاره‌گره.

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