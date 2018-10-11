  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰:۰۱

چین برای پاسخ به تهدیدات آمریکا اعلام آمادگی کرد

چین برای پاسخ به تهدیدات آمریکا اعلام آمادگی کرد

وزارت خارجه چین اعلام کرد در برابر تهدیدهای آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه چین برای چندمین بار تاکید کرد در برابر تهدیدهای تجاری دولت آمریکا از منافع خود دفاع می کند.

وی در کنفرانس خبری با اشاره به جدیدترین تهدید آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه بر روی ۲۶۷ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین گفت، پکن پیش از این نیز اعلام کرده در مقابل اقداماتی از این دست سکوت نکرده و مقابله به مثل خواهد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین این کشور خود را موظف به دفاع از منافعش می داند.

وی همچنین تاکید کرد چنین اقدامی از سوی آمریکا به زیان این کشور و تجارت جهانی تمام خواهد شد.

کد مطلب 4427723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها