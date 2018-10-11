چین برای پاسخ به تهدیدات آمریکا اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه چین برای چندمین بار تاکید کرد در برابر تهدیدهای تجاری دولت آمریکا از منافع خود دفاع می کند.

وی در کنفرانس خبری با اشاره به جدیدترین تهدید آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه بر روی ۲۶۷ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین گفت، پکن پیش از این نیز اعلام کرده در مقابل اقداماتی از این دست سکوت نکرده و مقابله به مثل خواهد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین این کشور خود را موظف به دفاع از منافعش می داند.

وی همچنین تاکید کرد چنین اقدامی از سوی آمریکا به زیان این کشور و تجارت جهانی تمام خواهد شد.