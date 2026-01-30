صیادان مازندرانی ۱۰۰۰ تُن ماهی صید کردند

نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای فصل صید ماهیان استخوانی از مهرماه امسال تاکنون، یکهزار تُن ماهی از دریای خزر صید شده است.

وی ادامه داد: امسال صید ماهی کفال و سفید نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به پایان یافتن دوره «چله خشکی» در ۱۵ بهمن ماه، تصریح کرد: با اتمام این فرآیند طبیعی، شاهد افزایش محسوس صید ماهی در استان خواهیم بود.

حسن‌زاده در ادامه به آمار سال گذشته اشاره کرد و گفت: صیادان مازندرانی در فصل صید سال گذشته، چهار هزار و ۱۰۰ تُن انواع ماهیان استخوانی به ارزش هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از دریای خزر صید کردند.

وی افزود: هم‌اکنون ۵۴ شرکت تعاونی صیادی پره با اشتغال حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر در استان مازندران، مشغول فعالیت صید ماهیان استخوانی هستند.

بر اساس روال سالانه، صید ماهیان استخوانی از ۱۵ مهر آغاز و تا نیمه دوم فروردین ادامه دارد و اوج صید ماهی سفید معمولاً در بهمن ماه رخ می‌دهد.