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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

اجازه بازی از تیم والیبال سایپا گرفته شد

اجازه بازی از تیم والیبال سایپا گرفته شد

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه اعلام کرد که به دلیل رعایت نکردن آئین نامه از سوی تیم سایپا، از بازی این تیم در هفته دوازدهم جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ والیبال صبح امروز جمعه با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: با عنایت به آئین نامه سازمان لیگ و لزوم تسویه حساب مالی تیم‌ها در مهلت قانونی و اعلام شده، با توجه به عدم تسویه حساب تیم والیبال سایپا با بازیکنان و مربیان، از دیدار امروز این تیم مقابل مهرگان نور در خانه والیبال جلوگیری به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6735105

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