اجازه بازی از تیم والیبال سایپا گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ والیبال صبح امروز جمعه با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: با عنایت به آئین نامه سازمان لیگ و لزوم تسویه حساب مالی تیم‌ها در مهلت قانونی و اعلام شده، با توجه به عدم تسویه حساب تیم والیبال سایپا با بازیکنان و مربیان، از دیدار امروز این تیم مقابل مهرگان نور در خانه والیبال جلوگیری به عمل خواهد آمد.