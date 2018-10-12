انگلیس در روند جایگزینی دیپلماتهای اخراجی روسیه مانع تراشی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «الکساندر یاکووِنکو» سفیر روسیه در لندن روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در پی اخراج ۲۳ دیپلمات روس از خاک انگلیس به دلیل اتهامات مطروحه در خصوص مسمومیت شیمیایی «سکریپال ها» با گاز اعصاب «نوویچوک»، دولت انگلیس مانع از آن می شود که روسیه این کارکنان اخراجی را با دیپلماتهای جدید جایگزین کند.

یاکوونکو در این ارتباط گفت: «از آنجا که دولت انگلیس از صدور روادید برای دیپلماتهای روسیه سرباز می زند، ما برای پُر کردن این پستهای بلاتصدی با مشکل مواجه هستیم».

گفتنی است که پس از مسمومیت شیمیایی «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق و دوجانبه روس تبار و دخترش «یولیا« در شهر سالزبری انگلیس در ماه مارس، مقامات لندن ۲۳ دیپلمات روس و شاغل در سفارت روسیه در انگلیس را در اقدامی تلافی جویانه از خاک خود اخراج کردند و از سایر متحدان غربی خود خواستند تا به اقدام مشابهی دست زنند.

مقامات لندن ادعا می کنند که مسمومیت شیمیایی مذکور توسط نیروهای اطلاعاتی ارتش روسیه و با استفاده از گاز اعصاب موسوم به «نوویچوک» صورت گرفته است؛ اما مسکو تمام این اتهامات را رد می کند.