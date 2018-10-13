دومین تلسکوپ ناسا از فعالیت خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یکی از تلسکوپ های ناسا از فعالیت خارج شد.

تلسکوپ Chandra X-ray از سال ۱۹۹۹ میلادی به وسیله یک نور بسیار قدرتمند مشغول رصد جهان است. اما این ابزار فضایی از روز چهارشنبه ۱۰ اکتبر در وضعیت «ایمن» قرار گرفته است.

مقامات ناسا در بیانیه ای در این باره نوشتند: تمام سیستم ها درست عمل می کنند و ابزارهای علمی سالم هستند. علت قرار گرفتن تلسکوپ در وضعیت ایمن تحت بررسی است. ما در آینده اطلاعات بیشتری در این باره منتشر می کنیم. احتمالا علت این روند مربوط به ژیروسکوپ دستگاه است.

ژیروسکوپ ها کمک می کنند فضاپیما در موقعیت مناسبی قرار گیرد. این در حالی است که هفته گذشته نیز تلسکوپ هابل به دلیل خرابی ژیروسکوپ در وضعیت ایمن قرار گرفت.

چاندار و هابل تنها ابزارهای فضایی مشهور ناسا نیستند که اکنون دچار مشکل شده اند. تلسکوپ سیاره یاب کپلر نیز اکنون در حال اتمام سوخت است. از سوی دیگر سوخت فضاپیمای Dawn ناسا نیز که دور سیاره کوتوله Ceres مدار می زند در اوایل ماه جاری تمام شد.