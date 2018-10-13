۱۲۲۰۰ تن آرد روستایی در بین روستائیان قزوینی توزیع شد

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع آرد روستایی به صورت ماهانه در استان توسط شبکه تعاون روستایی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ تن آرد روستایی در سطح ۴۳۵ روستای استان بین روستائیان توزیع شد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: راهبرد اصلی تعاونی روستایی و کشاورزی توزیع کالاهای اساسی در مناطق محروم برای رفاه حال روستائیان و اقشار آسیب‌پذیر است.

این مسئول تصریح کرد: تهیه و توزیع کالاهای مصرفی و همچنین آرد مصرفی و خبازی روستائیان حوزه عمل شرکت ها از جمله وظایف سازمان می باشد و این کالاها از تولیدکنندگان و واردکنندگان دست اول تهیه و با نرخ های مناسب به وسیله فروشگاه های مصرف روستائی در استان توزیع می شود.

محمودی افزود: خدمات رسانی بهینه به روستائیان و اعضای شبکه تعاون روستایی و بهره گیری از امکانات موجود در راستای رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعه پایدار در سطح روستاها از اهداف سازمان تعاون روستایی است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش رفت و آمد روستائیان به مرکز شهر و بخش های تابعه، صرفه جویی در وقت و هزینه آنها از مزیت های توزیع آرد توسط شبکه تعاون روستایی است.