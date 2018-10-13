به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ این رژیم از تصمیم تل آویو برای ممانعت از ورود سخت قطر به نوارغزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم در پی تشدید تظاهرات بزرگ بازگشت در مرز غزه اتخاذ شده است.

صهیونیستها با این تصمیم، قصد دارند فشارها بر فلسطینیان ساکن نوارغزه را تشدید کرده و آنها را وادار به ایستادن در برابر گروه های مقاومت کنند.

این در حالی است که طی روزهای اخیر در پی ورود سوخت به غزه، فعالیت نیروگاه تولید برق غزه ازسرگرفته شده بود و ساعات برقراری جریان برق در این منطقه به ۸ ساعت در روز افزایش یافته بود.