خودروی پرنده گوگل به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، استارت اپ های متعددی سعی دارند خودروهای پرنده شخصی بسازند. این وسایل نقلیه شخصی انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب می آیند. این درحالی است که هم اکنون چارچوب های ملزوم برای چنین انقلابی مهیا نیست اما یک شرکت با پشتیبانی لری پیج، یکی از موسسان گوگل قصد دارد قبل از پایان دهه جاری چنین وسیله نقلیه ای را به بازار عرضه کند.

این استارت اپ Opener نام دارد و البته هنوز مشخص نیست پیج چه میزان در آن سرمایه گذاری کرده است.

نخستین وسیله نقلیه ساخت این استارت اپ BlackFly نام دارد و یک وسیله نقلیه هوای شخصی است. BlackFly می تواند به طور عمودی از زمین بلند شود و فرود آید، مجهز به باتری است و با الکتریسیته حرکت می کند، همچنین باتری آن مانند خودروی الکتریکی شارژ می شود.

Opener ادعا می کند این وسیله نقلیه قابلیت پرواز در حالت خودران را نیز دارد اما هنوز مشخص نیست قابلیت پرواز خودران آن در زمان عرضه به بازار فراهم باشد. BlackFly مجهز به سیستم چتر نجات نیز هست.

سازمان FAA بلک فلای را یک وسیله نقلیه هوایی سبک معرفی کرده است. این بدان معناست که افراد برای راهبری آن نیاز به گواهینامه ندارند اما در قوانین استارت اپ Opener اشاره شده که صاحب وسیله نقلیه باید امتحان کتبی خلبان های خصوصی سازمان FAA را بگذراند و علاوه بر آن دوره آشنایی و راهبری وسیله نقلیه را بگذراند.

البته این وسیله نقلیه هوایی به عنوان یک هواپیمای سبک فقط می تواند برفراز مناطق کم ترافیک حرکت کند. همچنین بلک فلای می تواند حداکثر ۲۵ مایل را طی کند. بیشتر سرعت آن نیز ۶۲ مایل برساعت است.

البته چنین وسیله نقلیه ای می تواند در کانادا برای مسافت طولانی تر و با سرعت بیشتر حرکت کند. این وسیله نقلیه نمی تواند مانند یک خودروی عادی در جاده حرکت کند. هنگامیکه بلک فلای فرود می آید، دو خودروی کوچک باید آن را تکان دهند.

این وسیله نقلیه تک سرنشین است و می تواند ۲۵۰ پوند بار را در ارتفاع ۶.۵ فوتی حمل کند.