هدف اس ۳۰۰ افزایش توان دفاعی سوریه است/موضع روسیه درباره ناتوعربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان گفت: باید با دولت آمریکا گفتگو شود اما موعد و زمان شروع آن به میزان جدیت دولت آمریکا برای گفتگو بستگی دارد.

وی افزود: آمریکایی ها به جعل امور روی می آورند و علیه روسیه دست به اتهامات ساختگی می زنند و از همین رو تعامل با آنها دشوار است. اتهامات ضد روسیه در زمینه امور سایبری و موضوع مسمومیت سرگئی سکریبال جعلی است.

زاسپکین در ادامه بیان کرد: سامانه اس ۳۰۰ برای افزایش توان دفاعی سوریه ضد هر متجاوزی است.

وی در ادامه گفت: سیاست ما عدم برخورد میان روسیه و اسرائیل در سوریه است.

زاسپکین درباره ناتو عربی نیز بیان کرد: شکل نهایی ائتلاف مشخص نیست. هدف اعلام شده ناتوی عربی ضد ایران به سبب آنچه حامی تروریسم توصیف می شود، خوانده شده که این از سوی روسیه مردود است.

سفیر روسیه در لبنان افزود: آینده ای برای هر ائتلاف ضد محور مقاومت وجود ندارد.

وی درباره معامله قرن نیز اعلام کرد: روسیه اطلاعی از توافق رسمی و مکتوب در آنچه معامله قرن خوانده می شود ندارد اما خطوط عریض درباره آنچه مطرح است، مردود است. من تصورم نمی کنم که اعراب این معامله را با وجود بسته های تشویقی اقتصادی بپذیرند.

زاسپکین تاکید کرد: پس از رهایی از تروریسم در منطقه به سراغ عملیات صلح خواهیم رفت.