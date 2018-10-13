به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، در پی تحریم روسیه بر مواد غذایی اتحادیه اروپا و کاهش صادرات و اُفت قیمت محصولات کشاورزی در اروپا، بسیاری از کشاورزان که بهشدت از این شرایط متضرر شدهاند در بروکسل تجمع کردند و نهایتاً اتحادیه اروپا بستهای حمایتی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو برای حمایت از آنان به تصویب رساند.
هیئت وزرای اتحادیه اروپا اعلام کردهاند که یک بسته حمایتی ۵۰۰ میلیون دلاری برای کشاورزانی که در پی تحریمهای اخیر روسیه با کاهش قیمتها بهشدت ضربه خوردهاند در نظر گرفته است. سپتامبر ۲۰۱۵ هزاران نفر از کشاورزان در خیابانهای اطراف ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل؛ زمانی که هیئتوزیران در مورد مشکلات آنان بحث میکردند، تجمع کردند.
اعتراض کشاورزان اروپایی به کاهش قیمت محصولات خود مقابل ساختمان مقر اتحادیه اروپا در بروکسل- سپتامبر ۲۰۱۵
جرکی کسنانین، معاون رئیسجمهور اتحادیه اروپا اعلام کرد: طرح امروز کمیسیون پاسخی مهم، سریع و دقیق به وضعیت کنونی کشاورزان است. بهزودی حمایتی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشاورزان تخصیص داده میشود که امنیت غذایی ما به خطر نیفتد.
عمده کمکها به کشاورزان بخش لبنی اختصاص داده میشود. زیرا کشاورزان این بخش پسازآنکه روسیه واردات محصولات غذایی اتحادیه اروپا را در پاسخ به تحریمهای اروپا علیه اوکراین ممنوع کرد، شدیداً تحتفشار قرار گرفتهاند.
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