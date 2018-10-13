به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در نشست روسای کمیسیون های مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت افزود: پس از آنکه مشخص شد دولت آمریکا در دو مرحله ۹۰ و ۱۸۰ روزه تحریم‌هایی را ضدما اعمال خواهد کرد، دولت ۱۲ بسته حمایتی را برای غلبه بر این تحریم‌ها طراحی کرده است.

وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه به دقت بررسی شد که تحریم های آمریکا در چه حوزه هایی اعمال خواهد شد و از این رو برای خنثی کردن آن و به حداقل رساندن آسیب های این تحریم ها، ۱۲ بسته حمایتی طراحی شد.

معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در مرحله نخست بررسی کردیم که هر یک از دستگاه های موجود و وزارتخانه ها ممکن است با این تحریم ها در کوتاه مدت و میان مدت چه آسیب هایی ببینند و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی داشته باشند که در این خصوص بسته‌هایی طراحی شده تکلیفی دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شد.

نوبخت گفت: همچنین بررسی کردیم که این تحریم‌ها چقدر بر بودجه و منابع آن اثر می‌گذارد و ما چه منابعی را تا پایان سال و همچنین تا پایان سال آینده در بودجه خواهیم داشت یعنی در حالت های مختلف بررسی کردیم که اگر در همین حد دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه که در بودجه آمده چه درآمدی خواهیم داشت و اگر به یک میلیون و ۹۰۰ هزار، یک میلیون و ۵۰۰ هزار و یا به یک میلیون بشکه فروش نفت ما تقلیل یابد به چه ترتیب باید عمل کنیم که در این باره در بسته های طراحی شده مشخص کردیم مصارف کشور چگونه باید با این حالت ها تنظیم شود.

وی افزود: برای حالتی که در تحریم ها اتفاق بیفتد و نوسانات نرخ ارز ادامه یابد بررسی کردیم که در حوزه سیاست‌های مالی چه کار کنیم تا آثار این تحریم ها در معیشت مردم تقلیل یابد که در بسته طراحی شده برای این حوزه پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همچنین بررسی کردیم با وجود نقدینگی قابل ملاحظه در سطح جامعه باید چه اقدامی انجام دهیم تا هم رشد نقدینگی کنترل و هم این نقدینگی بیش از این موجب نوسانات بازار ارز نشود که در بسته ویژه این طراحی ها صورت گرفته است.

دکترنوبخت افزود: حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام داریم که در بسته طراحی شده مشخص کردیم در شرایط تحریم طرح‌های بااهمیت در مدل های مختلف از جمله مدل همکاری با بخش خصوصی به اتمام برسد.

وی ادامه داد: چگونگی تامین منابع حامل های انرژی، حمایت از شبکه حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای، حمایت از کشاورزی و صنعت، حمایت از فناوری های آی تی و آی سی تی، حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از اشتغال موجود و سرپا نگه داشتن آن از جمله بسته های حمایتی است که برای مقابله با تحریم ها طراحی شده است.

نوبخت گفت: باوجود طراحی ۱۲ بسته حمایتی اما حوزه های کلان مورد حمایت ما مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت مردم و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان است که از این نشست هم به عنوان فرصتی برای بررسی دقیق این بسته ها استفاده خواهیم کرد.