رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر کرد/ تصویر حکم

رضا زرنوخی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تأیید کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه ای که از سوی رئیس جمهور بوده دکتر علی وحدت رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی و انتخاب شده است.

وی افزود: دکتر علی وحدت که پیش از این رئیس صندوق حمایت از صنایع الکترونیک بوده است از این هفته فعالیت خود را در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز می کند.

به گفته وی به زودی مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

تصویر حکم علی وحدت به عنوان رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

در متن حکم دکتر روحانی رئیس جمهور خطاب به دکتر وحدت رئیس جدید صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است:

« در اجرای مواد (۱۰) و (۱۲) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۰.۶.۲۰ هیأت وزیران و براساس مصوبه هیأت امنای آن صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می‌شوید.

لازم است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، نسبت به پیشبرد اقتصاد دانش بنیان، رشد و توانمندسازی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان و بهبود فرآیند تجاری سازی فناوری‌ها و کمک به ارتقای نظام مالی فناوری و نوآوری اقدام شایسته بعمل آید.

دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.»

به گزارش مهر، پیش از این رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی دکتر بهزاد سلطانی بود و قرار است بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور از این پس دکتر علی وحدت ریاست این صندوق را بر عهده بگیرد.

دکتر علی وحدت پیش از رسیدن به ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از صنایع الکترونیک بوده است.

وی دارای مدرک دکترای مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و سوابق کاری و تخصصی نیز در وزارت صنعت، بنیاد ملی نخبگان، جشنواره شیخ بهایی و صنایع الکترونیک و مخابراتی دارد.

همچنین انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران زیر نظر وزارت کار فعالیت می کند و صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های جسورانه بورسی عضو این انجمن هستند.