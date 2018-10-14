منافع کشور را به منافع حزبی خود ترجیح دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پیام خود خطاب به سیاستمداران اهل تسنن عراق تاکید کرد: من این پیام را خطاب به اهل سنت عراق و سیاستمداران آنها ارسال می کنم. شما را به مقاومتمان در برابر اشغالگران، نماز یکپارچه مان، بیرون راندن متجاوزان، مواضع میانه رو ما به ویژه در موصل و الانبار و خون هایمان که در کنار خون های شما در استانهای غصب شده تان ریخته شد قسم می دهم.

وی در ادامه افزود: شما را قسم می دهد تا سهمیه بندی ها و طایفه گری ها را کنار گذاشته و منافع عمومی را بر منافع حزبی مقدم بدارید و تمام افراد فاسد و افراد طایفه گرا را دور کنید.

صدر تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده که در کنار هم با امنیت و به دور از خنجر خیانت و معامله های فساد آلود زندگی کنیم.