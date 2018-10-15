به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، ادامه تنش‌های مربوط به ناپدید شدن روزنامه‌نگار عربستانی، دامن سافت‌بانک، بانک چندملیتی ژاپنی را هم گرفت؛ چراکه نیمی از سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری آینده این بانک، توسط عربستان سعودی تامین شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری ویژن سافت بانک، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تکنولوژی در جهان بوده و این یکی از قراردادهای متعددی است که ماسایوشی سان، مدیر اجرایی سافت‌بانک، با دولت سعودی منعقد کرده است.

با تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به تنبیه شدید عربستان، در صورت دست داشتن در قضیه ناپدید شدن روزنامه‌نگار واشنگتن پست و منتقد مقامات سعودی، جمال خاشقجی، این کشور در وضعیت بدی قرار گرفته است. ترکیه اعلام کرده است که این روزنامه‌نگار در سفارت عربستان سعودی به قتل رسیده، در حالی‌ که عربستان می‌گوید او در نهایت سلامت سفارت را ترک کرده است.

سهام سافت‌بانک در معاملات امروز ۸ درصد سقوط کرد. شاخص نیکی ژاپن هم تحت تاثیر این قضیه و نگرانی‌های بیشتر از اختلافات تجاری آمریکا و چین و احتمال کند شدن رشد اقتصادی چین، با افت سنگین ۱.۷ درصدی روبرو شد.

سال گذشته سافت‌بانک تاثیرگذاری جهانی خود را با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری تکنولوژی افزایش داد و توانست ۹۳ میلیارد دلار برای ایجاد صندوق ویژن (چش‌انداز) خود ایجاد کند. از این میزان ۴۵ میلیارد دلار از عربستان سعودی تامین شد.

روابط سافت‌بانک با عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری در این صندوق فراتر رفته است و در ماه مارچ این دو اعلام کردند که بزرگترین پروژه تولید برق خورشیدی را آغاز خواهند کرد. همچنین عربستان سعودی رییس سافت‌بانک را به عنوان مشاور پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری ساخت شهر تکنولوژی خود منصوب کرده است.