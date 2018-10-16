اجرای طرح پایش خاک و آب در استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر دوشنبه در سومین جلسه سال جاری کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک با اشاره به اینکه در هفته گذشته تیم ویژه ای از دفتر بازرسی ریاست جمهوری به استان به منظور بررسی شرایط آلودگی روستاهای اطراف صنایع در شازند آمده اند، بیان کرد: این تیم به منظور بررسی مسائل مطرح شده در زمینه آلودگی هوای اراک به ویژه روستای کزاز شازند به این استان سفر کرده بود.

وی ادامه داد: اخیرا گزارشی غیرعلمی و غیرکارشناسانه در زمینه میزان بروز سرطان در این روستا منتشر شده که با توجه به این شرایط از این رسانه شکایت شده، زیرا خبری که منتشر شده دروغ محض است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: با توجه به اینکه روستاهای اطراف پالایشگاه و پتروشیمی با این صنایع ارتباط زیادی دارند، پالایشگاه باید ۲۴۰ میلیارد تومان از عوارض خود را که از سنوات گذشته بدهکار است پرداخت کند و در این زمینه اگر رئیس جمهور دستور دهد ما فشار قانونی و منطقی را برای دریافت این مبلغ به این شرکت وارد خواهیم کرد.

وی توضیح داد: استان مرکزی از نظر مقایسه با آمارهای کشوری در زمینه کاهش آلودگی هوا عقب نیست و میزان بروز سرطان در این استان سه درصد بالاتر از متوسط کشوری است، اما این میزان با توجه به اینکه براساس میانگین کشوری است خیلی رقم بالایی نمی باشد.

آقازاده عنوان کرد: اراک و استان مرکزی تافته جدا بافته ای از پیکر کشور نیست، زیرا هم اکنون در کشور شاهد افزایش ریزگردها و آلاینده ها هستیم، اما با این حال استان مرکزی به ویژه کلانشهر اراک در سال های اخیر توانسته گام های مطلوبی در زمینه کاهش آلودگی هوا بردارد.

وی خاطرنشان کرد: نباید مردم را نگران کنیم زیرا آمارهای رسمی بیان کننده این است که در ۳ سال اخیر هر سال شرایط آلوندگی در اراک رو به بهبود بوده بنابراین ما باید واقعیت ها را ببینیم و باور داشته باشیم شرایط استان ما بدتر از استان های دیگر نیست.

استاندار مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز اتوبوس های پاک در اراک راه اندازی می شود و علاوه بر این شهرک خودرو نیز ایجاد شده، این دو مهم می تواند در کاهش آلودگی هوای استان بسیار دارای اهمیت باشد اما این به شرطی محقق خواهد شد که راه اندازی شهرک خودرو نمایشی نباشد.

آقازاده افزود: با توجه به اهمیت خروج دیگ های فرسوده ایرالکو از مدار تولید متاسفانه ایرالکو از موعد قول خود عقب است، زیرا نتوانسته تا پایان شهریورماه به دلیل مشکل در ترخیص تجهیزات از گمرک به تعهدش عمل کند اما در بازدیدی که به صورت سرزده از این شرکت انجام شده خوشبختانه شاهد تلاش این شرکت برای خرورج دیگ های فرسوده از مدار تولید بودیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از تحریم های آمریکا علیه ایران فلزات آلومینیومی است، اگر ما به تولید فلز استراتژیک کشور آسیب بزنیم ممکن است تمامی صنایع کشور و استان که مصرف کننده هستند دچار مشکلات جدی شوند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: ما مدت زمان دو ماه را به ایرالکو فرصت دادیم تا به تعهداتش عمل کند، اگر در این بازه زمانی نتواند کاری را انجام دهد دیگ های قدیمی تعطیل خواهد شد و ما بعد از این مدت زمان قصوری را نخواهیم پذیرفت، علاوه بر این دیگ های جایگزین دیگ های فرسوده به دلیل اینکه دارای فیلتر هستند کاهش آلودگی را به دنبال خواهند داشت.

آقازاده تصریح کرد: طرح جامع زیست محیطی پایش آب و خاک باید در شهر اراک مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی می توانند ورود کنند، هزینه های اجرای این طرح نباید از بودجه دولتی باشد، بلکه این هزینه باید از طریق صنایعی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و ایرالکو تامین شود.

وی اظهار داشت: ما باید واقعیت ها را به مردم بگوییم اما این حق را نداریم که مردم را نگران کنیم، البته جای نگرانی در کل کشور در زمینه این مسائل وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر مرتفع شود. باید تلاش شود در بودجه ۹۸ در بخش هایی که عقب هستیم شرایط بودجه ای را بهتر کنیم این مسئله در مورد محیط زیست باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استاندار مرکزی افزود: باید هر چه سریعتر کارگروهی برای طرح پایش مشخص و سهم هر دستگاه نیز در این زمینه به منظور تامین منابع مالی تعیین شود.

آقازاده بیان داشت: ایرالکو به منظور انتقال آندسازی مکلف است که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کند، زیرا ایرالکو در این زمینه تاکنون کار جدی انجام نداده، ما نیز در این زمینه هرگونه همکاری را با این شرکت به منظور دریافت تسهیلات از این صندوق خواهیم داشت.