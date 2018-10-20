  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

هم‌زمان با ایام اربعین برگزار می‌شود؛

نمایشگاه «سرمنزل عشاق حسین بن علی» در موزه فلسطین

نمایشگاه «سرمنزل عشاق حسین بن علی» در موزه فلسطین

نمایشگاه آیینی عاشورایی «سرمنزل عشاق حسین بن علی» به مناسبت اربعین حسینی در موزه معاصر فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر، با نمایشی از آثار هنرمندان معاصر در رشته‌های «خیالی‌نگاری»، «پرده‌های قهوه‌خانه‌ای»، «شمایل‌نگاری»، «خط و نقاشی»، «نگارگری» و «تذهیب» از مجموعه گالری درویش، موزه فلسطین میزبان نمایشگاه آیینی عاشورایی «سرمنزل عشاق حسین بن علی» خواهد شد.

آیین گشایش این نمایشگاه با نمایشگاه گردانی میثم حسنخانی دوشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به جز روزهای تعطیل به موزه فلسطین واقع در خیابان ولیعصر(ع) خیابان بزرگمهر نبش خیابان برادران شهید مظفر پلاک ۷۴ مراجعه کنند.

کد مطلب 4435217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها