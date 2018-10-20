نمایشگاه «سرمنزل عشاق حسین بن علی» در موزه فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر، با نمایشی از آثار هنرمندان معاصر در رشته‌های «خیالی‌نگاری»، «پرده‌های قهوه‌خانه‌ای»، «شمایل‌نگاری»، «خط و نقاشی»، «نگارگری» و «تذهیب» از مجموعه گالری درویش، موزه فلسطین میزبان نمایشگاه آیینی عاشورایی «سرمنزل عشاق حسین بن علی» خواهد شد.

آیین گشایش این نمایشگاه با نمایشگاه گردانی میثم حسنخانی دوشنبه ۳۰ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به جز روزهای تعطیل به موزه فلسطین واقع در خیابان ولیعصر(ع) خیابان بزرگمهر نبش خیابان برادران شهید مظفر پلاک ۷۴ مراجعه کنند.