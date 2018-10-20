آغاز طرح ترافیکی ویژه اربعین در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری در مراسم رزمایش آغاز طرح ترافیکی ویژه اربعین که صبح امروز در شهرک آزمایش برگزار شد، گفت: طرح ترافیکی ویژه اربعین از امروز در سراسر کشور و به ویژه محورهای منتهی به مرزهای شلمچه، مهران و چزابه آغاز شد و این طرح تا ۱۴ آبان ماه و بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.



وی با بیان اینکه از چند روز قبل نیز پلیس با آماده باش کامل در سطح معابر و راه‌ها حضور داشت، گفت: از امروز پلیس و دیگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی با توان صد درصدی وارد عرصه شده‌اند و بیش از ۵۰۰۰ نیروی پلیس راهور و در قالب ۱۴۰۰ تیم موتوری و خودرویی در این طرح حضور دارند.

مهری با بیان اینکه در اجرای این طرح همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی از جمله راهداری، اورژانس، ‌هلال احمر، وزارت کشور، ‌امداد خودرو و ... در آماده باش هستند، گفـت: همکاران من در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان به شکل ویژه حضور دارند، چراکه عمده تردد زائران به سمت سه پایانه مرزی از محورهای این استان‌ها انجام می شود.

رییس پلیس راهور همچنین از اعزام تیم‌های کمکی در حوزه پلیس راه و پلیس ترافیک شهری به این استان‌ها خبر داد و گفت: به منظور برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت ترافیکی این اقدام انجام شد و پس از رزمایش امروز نیز تعدادی از خودروها از تهران به شهرهای مرزی اعزام می‌شوند.

به گفته مهری، برخی از عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی داوطلبانه و به شوق خدمت به زائران حسینی به این عملیات اعزام شده‌اند.