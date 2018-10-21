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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

خودروهای ثبت سفارش قدیم از گمرک ترخیص شود

خودروهای ثبت سفارش قدیم از گمرک ترخیص شود

شیراز – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید مجوز ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش قدیم را صادر کند.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت قیمت های خودروهای وارداتی در بازار قابل قبول نیست تاکید کرد: امروز شاهد وجود خودروهایی در گمرک کشور هستیم که در گذشته ثبت سفارش شده اما ترخیص نمی شود.

وی تاکید کرد: دولت باید اینگونه خودروها را از گمرک ترخیص کند تا وضعیت قیمت ها ساماندهی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخلفی در حال انجام نیست و اگر خودروهای ثبت سفارش جدید باید تفاوت نرخی را پرداخت کنند موضوع جداگانه است اما خودروهایی که قبل از وضعیت امروز ارز ثبت سفارش شده باشد باید ترخیص شود.

کد مطلب 4436703

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