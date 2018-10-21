خودروهای ثبت سفارش قدیم از گمرک ترخیص شود

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت قیمت های خودروهای وارداتی در بازار قابل قبول نیست تاکید کرد: امروز شاهد وجود خودروهایی در گمرک کشور هستیم که در گذشته ثبت سفارش شده اما ترخیص نمی شود.
وی تاکید کرد: دولت باید اینگونه خودروها را از گمرک ترخیص کند تا وضعیت قیمت ها ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخلفی در حال انجام نیست و اگر خودروهای ثبت سفارش جدید باید تفاوت نرخی را پرداخت کنند موضوع جداگانه است اما خودروهایی که قبل از وضعیت امروز ارز ثبت سفارش شده باشد باید ترخیص شود.
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