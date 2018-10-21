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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

فرمانده انتظامی نهاوند عنوان کرد:

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای عبور زائران اربعین حسینی از نهاوند

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای عبور زائران اربعین حسینی از نهاوند

نهاوند - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از پیش‌بینی تمهیدات امنیتی لازم برای عبور زائران اربعین حسینی از این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شا احمد ساکی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه اربعین شهرستان که با حضور نماینده فرماندار و تعدادی از ادارات برگزار شد، گفت: با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی و اینکه در این ایام هزاران زائر ایرانی برای ابراز ارادت به امام حسین(ع) به کربلای معلی عزیمت می کنند، تمامی دستگاه های امنیتی و مسئول در این خصوص طرح ها و تمهیداتی را در دستور کار قرار داده تا بهترین خدمات به زائران ارائه و امنیت و آسایش آنان فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از نهادهای مسئول در این زمینه نیروی انتظامی بوده که از ماه ها قبل برنامه ریزی و پیش بینی های لازم در سراسر کشور را اندیشیده و زمینه امنیت کامل در مسیر زائران را مهیا کرده است.

سرهنگ ساکی افزود: با توجه به اینکه  شهرستان نهاوند در غرب کشور و در یکی از مسیر های اصلی منتهی به کشور عراق قرار گرفته پلیس شهرستان نیز از ماه ها قبل همزمان با سراسر کشور اقدامات و تمهیدات امنیتی لازم در این خصوص را پیش بینی کرده و این برنامه ها تا ایام اربعین سرور و سالار شهیدان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: قرارگاه اربعین در انتظامی شهرستان نهاوند در این ایام به صورت روزانه تصمیمات راهبردی اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 4436706

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