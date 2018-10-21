به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شا احمد ساکی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه اربعین شهرستان که با حضور نماینده فرماندار و تعدادی از ادارات برگزار شد، گفت: با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی و اینکه در این ایام هزاران زائر ایرانی برای ابراز ارادت به امام حسین(ع) به کربلای معلی عزیمت می کنند، تمامی دستگاه های امنیتی و مسئول در این خصوص طرح ها و تمهیداتی را در دستور کار قرار داده تا بهترین خدمات به زائران ارائه و امنیت و آسایش آنان فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از نهادهای مسئول در این زمینه نیروی انتظامی بوده که از ماه ها قبل برنامه ریزی و پیش بینی های لازم در سراسر کشور را اندیشیده و زمینه امنیت کامل در مسیر زائران را مهیا کرده است.

سرهنگ ساکی افزود: با توجه به اینکه شهرستان نهاوند در غرب کشور و در یکی از مسیر های اصلی منتهی به کشور عراق قرار گرفته پلیس شهرستان نیز از ماه ها قبل همزمان با سراسر کشور اقدامات و تمهیدات امنیتی لازم در این خصوص را پیش بینی کرده و این برنامه ها تا ایام اربعین سرور و سالار شهیدان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: قرارگاه اربعین در انتظامی شهرستان نهاوند در این ایام به صورت روزانه تصمیمات راهبردی اتخاذ خواهد کرد.