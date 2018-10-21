۳۵ نیروی درمانی برای خدمت به زائران اربعین به کاظمین اعزام شدند

محمد دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۳۵ نفر نیروی بهداشتی درمانی به صورت داوطلبانه با همکاری بسیج جامعه پزشکی برای استقرار شبانه روزی در موکب های بهداشتی درمانی کاظمین در ایام اربعین به کاظمین اعزام شدند.

وی افزود: این افراد شامل پزشک، دندان پزشک، متخصص گوش و حلق و بینی، پرستار، تکنسین دارویی، کارشناس بهداشت محیط، دکتری آموزش بهداشت و کارشنان ارشد اپیدمیولوژی هستند.

دهقانی از تامین ۶۰ میلیون تومان دارو برای موکب های بهداشتی درمانی کاظمین خبر داد و افزود: خدماتی مانند ویزیت بیماران، سرم تراپی، تحویل دارو، تزریقات، پاسمان و خدمات دندان پزشکی ارائه می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: بیش از دو هزار تراکت و کارت پیام در قالب پکیج آموزشی شامل زائر گرامی و شست و شوی دست، توصیه های بهداشتی هنگام سفر و پیام های بهداشتی ویژه زائران اربعین تهیه شده است.

وی ادامه داد: تامین اقلام پشتیبانی نیروهای بهداشتی درمانی و تامین تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مورد نیاز موکب ها از دیگر اقدامات بوده است.