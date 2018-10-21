عامل شهادت محیط بان سولگرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی شهادت محیط بانان وظیفه شناس «تاج محمد باج قره» در منطقه حفاظت شده سولگرد بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران در ابتدا با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و همچنین تحقیقات میدانی موفق به شناسایی محل اختفای این افراد شدند، افزود: ماموران با اعزام به محل مورد نظر موفق شدند تعداد پنج نفر از افرادی که با عامل اصلی شهادت این محیط بان در ارتباط بودند را دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.

این مقام ارشد انتظامی در استان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای این افراد تعداد پنج قبضه سلاح شکاری و همچنین تعدادی پرنده غیر مجاز و تعدادی فشنگ شکاری نیز کشف و ضبط شد.

سردار مظاهری گفت: با اقدامات و تلاش های شبانه روزی در نهایت ماموران موفق شدند متهم اصلی را در یک اقدام اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: این فرد پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.

گفتنی است، شهید «تاج محمد باج قره» چهارشنبه هفته گذشته در حین انجام وظیفه در اثر درگیری مسلحانه با شکارچیان مسلح به شهادت رسید و در این رابطه نیز سه نفر دیگر از ماموران حفاظت محیط زیست به شدت مجروح شدند.